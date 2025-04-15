الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة مصرفية تكشف نسبة الخفض المتوقعة في أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

أسعار الفائدة، كشفت رانيا يعقوب الخبيرة المصرفية، توقعاتها بشأن قرار البنك المركزي في اجتماعه الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة.

 

هل ينوي البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟

وتوقعت “يعقوب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، خفض البنك المركزي في اجتماعه المقبل أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%.

 

ولفتت إلى أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة كما هو متوقع يأتي بعد الهبوط الكبير في معدلات التضخم ووجود اطمئنان لديه من عدم ارتفاع أسعار السلع.

 

سيناريو ضعيف في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وأشار إلى أن هناك سيناريو اَخر قد يقدم عليه البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع الخميس المقبل.

 

اجتماع البنك المركزي 

البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة خفض أسعار الفائدة تثبيت اسعار الفائدة البنك المركزى اجتماع البنك المركزي رانيا يعقوب

مواد متعلقة

رويترز: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%

3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

ما مصير أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في اجتماع البنك المركزي المقبل؟
ads

الأكثر قراءة

بلومبرج: الذهب يتجه نحو 4000 دولار وسط انهيار محتمل للأصول الخطرة

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

حماس لن تسلم سلاحها، توفيق عكاشة يكشف المخطط الأمريكي لضرب مناطق بالشرق الأوسط

قبل مواجهة الأهلي وصن داونز، إمام عاشور يحتفل بمولوده الجديد فهد (صور)

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

خبيرة مصرفية تكشف نسبة الخفض المتوقعة في أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي

تغريم إمام عاشور، رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري

صواريخ جراد لقصف هدف حساس، مقطع فيديو يعرض خطة المخابرات الأردنية قبل الكارثة

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

معنى الاستطاعة في الحج وهل تقتصر على الأمور المادية فقط؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية