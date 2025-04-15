خبيرة مصرفية تكشف نسبة الخفض المتوقعة في أسعار الفائدة باجتماع البنك المركزي

أسعار الفائدة، كشفت رانيا يعقوب الخبيرة المصرفية، توقعاتها بشأن قرار البنك المركزي في اجتماعه الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة.

هل ينوي البنك المركزي خفض أسعار الفائدة؟

وتوقعت “يعقوب” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، خفض البنك المركزي في اجتماعه المقبل أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 2%.

ولفتت إلى أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة كما هو متوقع يأتي بعد الهبوط الكبير في معدلات التضخم ووجود اطمئنان لديه من عدم ارتفاع أسعار السلع.

سيناريو ضعيف في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وأشار إلى أن هناك سيناريو اَخر قد يقدم عليه البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع الخميس المقبل.

اجتماع البنك المركزي

البنك المركزي المصرى، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

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