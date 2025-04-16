شوفوا يوم غير ليلة العيد، غضب بين الأهالي بسبب بيان قطع الكهرباء عن إسنا السبت المقبل

أثار بيان مجلس مدينة إسنا بمحافظة الأقصر حالة من الغضب والاستياء بشأن اختيار يوم السبت المقبل لقطع التيار الكهربائي عن ضواحي مدينة إسنا، والذي يكون ليلة عيد القيامة المجيد 2025، كما أن البيان لم يكشف عن موعد عودة التيار الكهربائي، حيث اكتفى بذكر أنه ستعود الخدمة عقب انتهاء أعمال الصيانة.

مطالب بتأجيل يوم الصيانة لمحولات الكهرباء في إسنا بالأقصر

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بجانب التعليقات من رواد السوشيال ميديا على منشور مجلس مدينة إسنا بالأقصر، إلى مطالب بتأجيل يوم الصيانة إلى يوم آخر وليس أن يتزامن مع عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

بيان مجلس مدينة إسنا عن قطع الكهرباء يوم السبت المقبل

هذا وأصدر مجلس مدينة إسنا بالأقصر بيانا هاما عن فصل التيار الكهربائي يوم السبت المقبل، عن ضواحي مدينة إسنا بدأ من الساعة السابعة صباحا إلى أجل غير مسمى لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وبحسب البيان الذي نشره مجلس مدينة إسنا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فقد تضمن الآتي، أعلنت شركة الكهرباء بمركز إسنا، أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي لزوم الصيانة وذلك يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٤/١٩من الساعة السابعة صباحا وحتى انتهاء الصيانة.

وتابع البيان الرسمي تحديد المناطق التي سوف يتم عنها فصل التيار الكهربائي: منطقة، ترعة اصفون، نجع الشيخ فضيل، عزبة مروان، جسر السيالة بجوار البحث من الناحية البحرية، شارع أحمد عرابي، مركز الشرطة، منطقة الآثار، منطقة مسجد الزهراء، منطقة التلفزيون، منطقة الراهبات مخبر خلف مدرسة البنات، مخبز الموردة، مخبز عز، مخبز الفخرانى، مخبز عبد الوهاب سلمان، وذلك لأعمال الصيانة لمحطة المحولات.

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