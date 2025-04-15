يتلقى الشكاوى في أي وقت، رئيس مدينة أرمنت بالأقصر يؤكد على عدم التهاون في حق المواطن

أكد العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب محافظة الأقصر، على أهمية عدم التهاون في حق المواطن، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح للمواطنين في أي وقت لتلقي طلباتهم وشكواهم.

جولة موسعة لرئيس مركز أرمنت غرب الأقصر لمتابعة سير أعمل مصالح المواطنين

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالمركز التكنولوجي، حيث سأل المواطنين عن مدى رضاهم عن تلقي الخدمات بالمركز وسرعة إنهاء المعاملات الخاصة بهم.

وأشار "الهواري" إلى أن هناك تعليمات صارمة بمنع تلقي الطلبات عن طريق الموظفين غير المختصين بتقديم الخدمة، مؤكدًا على أهمية الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس مركز ومدينة أرمنت على أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم، مشددا علي تشغيل جهاز النداء الآلي والإلتزام بالدور لمنع التكدس علي الشبابيك مع حسن معاملة الجمهور.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على ضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم هذه الخدمات.

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