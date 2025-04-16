الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير الصحة يبحث توطين الاختبارات التشخيصية للكشف عن الأمراض المناعية والسرطانية

مراسم توقيع خطاب
مراسم توقيع خطاب نوايا بين الصحة، وإحدي الشركات الدوائية
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شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع خطاب نوايا بين الوزارة، وإحدى الشركات الدوائية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطاب النوايا يهدف إلى زيادة توطين الاختبارات التشخيصية، للكشف عن الأمراض المناعية، والجينية، والسرطانية، والتي يتم إجراؤها بالخارج، إلى جانب العمل على زيادة اكتشاف حالات الأمراض السرطانية، والأمراض المناعية، والجينية في المراحل المبكرة.

وأضاف «عبد الغفار» أن خطاب النوايا يساهم في ضمان جودة الخدمات الطبية التي يقدمها النظام الصحي المصري، ويقلل من الوقت المطلوب للحصول على النتائج، ويخفض تكلفة ومخاطر نقل العينات إلى الخارج، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية الحكومية، والقطاع الخاص، لتحسين الخدمات المقدمة لرعاية المرضى.

توطين إجراء الاختبارات التشخيصية للكشف عن الأمراض السرطانية

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الخطاب يتضمن العمل على توطين إجراء الاختبارات التشخيصية للكشف عن الأمراض السرطانية، والتي تشمل سرطان الرئة، وسرطان الثدي، وأورام الجهاز الهضمي، وسرطانات الدم، للكشف عن الطفرات الجينية المرتبطة بها، بالإضافة إلى توطين إجراء الإختبارات التشخيصية للكشف عن الأمراض المناعية، والجينية.

وقع الخطاب الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة والعامة

 

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وعلى هامش توقيع خطاب النوايا، اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار، مع قيادات الشركة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستمر مع القطاع الخاص، لضمان جاهزية واستدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، وتقديم خدمات التوعية والفحص المبكر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، وتوفير أحدث العلاجات، بما يتماشى مع توصيات الهيئات الطبية العالمية وبالأخص بملف الأمراض النادرة وصحة الرئة، بما يساهم في تحقيق العدالة الصحية لجميع المواطنين، ويتماشى مع أهداف رؤية «مصر 2030».

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