الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

شقق الاسكان
شقق الاسكان

يستمر التقديم على شقق مشروع جنة مصر ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري ضمن برنامج مسكن، وذلك حتى يوم 26 ديسمبر المقبل.  

وتطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية شقق جنة بعدد من المدن الجديدة:

خريطة طرح شقق جنة مصر كالتالي:
-القاهرة الجديدة: 
409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

- 6 أكتوبر: 
223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

دمياط الجديدة: 
150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

أسعار شقق جنة مصر بالطرح الجديد 

-القاهرة الجديدة 15850 جنيها للمتر 

جدية الحجز 100 ألف جنيه 

مساحات الشقق 100- 140 مترا مربعا

-6 أكتوبر 15500 جنيه للمتر

مساحات تتراوح  بين 115- 150 مترا مربعا

100 ألف جنيه جدية الحجز 

-دمياط الجديدة  12950 جنيها سعر المتر 
 مساحات 100- 150 مترا مربعا

100 ألف جنيه جدية الحجز 

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى  ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم على الشقق

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

 -ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

3 لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة).

4. تعتبر أحكام القانون رقم (59) لســ1979ـنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لـــسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون (119) لس 2008 سنة ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وإن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح دون أدنى مسئولية على الهيئة وأجهزتها.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز الوحدة حاليًا أو مستقبلا. 

10. لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

11. بعض وحدات الدور الارضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار شقق جنة المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية القاهرة ألف جنيه

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

تفاصيل زيارة قرينة الرئيس السيسي سلطنة عمان (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو لمدة 7 أشهر

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

أهمية الدعاء وجهاد النفس وكيفية قبول التوبة

«ما كذب الفؤاد ما رأى»، هل كلمة الفؤاد تعني القلب فقط؟

المزيد
الجريدة الرسمية