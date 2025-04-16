الصحة: ملتزمون برعاية صحة الأم والطفل عبر توسيع الخدمات

نظم المعهد العالي للصحة العامة ندوة "بدايات صحية لمستقبل واعد" وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان، والنقابة العامة لأطباء مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة، وهيئة إنقاذ الطفولة، والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، وذلك بمقر المعهد العالى للصحة العامة.



وفى كلمتها خلال الإحتفالية، أكدت الدكتورة هبة القاضى عميد المعهد العالي للصحة العامة حرص المعهد على تحقيق رعاية صحية عالية الجودة من خلال بناء القدرات والتدريب والبحث العلمي والمساندة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمهات والمواليد الجدد بشكل عام وفي المناطق الريفية بشكل خاص مشيرة إلى ضرورة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والجهات الأكاديمية والمجتمع المدني لتقديم أفضل الخدمات الصحية في مجال الأمومة والطفولة.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على أهمية الندوة في إلقاء الضوء على ضرورة الاستدامة في الاهتمام بالأمومة والطفولة وبشكل خاص في فترات الطفولة المبكرة.

وتمثل الأيام الأهم في تنشئة أطفال المستقبل بصحة جيدة مؤكدة مجهودات وزارة الصحة والسكان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" فى مواجهة نقص الوعي الصحي لدى الأمهات وزيادة عدد الولادات القيصرية ومكافحة التقزم لافتة إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية الأولية وتقديم المشورة والإرشاد والتوعية بمزايا الولادة الطبيعية ومخاطر الولادة القيصرية والتغذية السليمة للامهات الجدد.

وأوضح الدكتور نعمة عابد دور منظمة الصحة العالمية فى التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات الأمومة والطفولة لتقديم التدريب ونشر الوعى الصحي وتطوير الأداء والربط بين القطاعين العام والخاص لاتباع السياسات الصحية السليمة.

ولفت الدكتور سنجسو تشون الاستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أهمية دراسة تأثير تغير المناخ على الأمومة والطفولة والعمل على تطبيق الأبحاث العلمية لتقديم خدمات صحية متكاملة ذات جودة للامهات والأطفال.

وأعرب الدكتور عبد المنعم فوزى نقيب الأطباء بالإسكندرية، والدكتور محمد فريد حمدى الأمين العام للنقابة، عن استعداد نقابة الأطباء تقديم كل الدعم وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق صحة أفضل للإنسان المصري متمنين أن تخرج الندوة بتوصيات تعود بالنفع والفائدة على صحة المجتمع.

تناولت الندوة عدة محاور رئيسية أهمها ملامح صحة المرأة في مصر، فهم تجارب الأمهات لأطفال يعانون من التقزم في المجتمع المصري، صحة المرأة والطفل في مصر وجهات نظر نفسية واجتماعية، تغير المناخ وسرطان المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقييم التأثيرات الصحية المرتبطة بدرجات الحرارة، المركز الأفريقي لصحة المرأة الأنشطة والتحديات، وفيات الأمهات في مصر تحليل الوضع، المرأة في سن متقدم،الرعاية الصحية للنساء والأطفال آفاق جديدة في مصر.

وحضر الندوة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، والدكتور محمد عفيفي والدكتور محمد عيسى والدكتور نعمة عبيد من منظمة الصحة العالمية، والدكتورة فيروز عاشور، والدكتورة رباب بنيس من منظمة أنقذوا الأطفال والدكتور إبراهيم خربوش والدكتور أحمد منديل والدكتور إبراهيم الكردانى الأساتذة بالمعهد العالي للصحة العامة، وعدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين فى مجال الصحة العامة.

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