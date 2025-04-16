الأربعاء 16 أبريل 2025
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محافظات

الكشف على 990 حالة في قافلة طبية بقرية العشي في الأقصر

القافلة العلاجية
القافلة العلاجية المقامة بإدارة الزينية بالأقصر، فيتو

تابع الدكتور أحمد أبوالعطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، ختام أعمال القافلة العلاجية التي تم تنظيمها بإدارة الزينية بمركز شباب العشى، في إطار جهود مديرية الشئون الصحية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، ووفقًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية لسير أعمال القوافل العلاجية المجانية.

قوافل طبية بقرى الأقصر 

وأوضح وكيل صحة الأقصر أن قافلة الزينية اختتمت أعمالها بالكشف على 990 حالة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة على مدار يومين، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية تنفذ ضمن خطة المنظومة الصحية التي تعتمد على انتقال الخدمة الطبية للقرى والمناطق المحرومة ويتم متابعة سير أعمال القوافل العلاجية بشكل دورى من قبل الدكتورة نهاد نصر الدين منسق عام القوافل العلاجية، وذلك لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 


رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته كل من الدكتور أحمد العديسى مدير إدارة الزينية والدكتور عبد الرحمن مدير إدارة الجودة بالمديرية.

 ومن الجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعي بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

 

 

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