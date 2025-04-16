محافظ الأقصر يتابع أعمال المرافق والخدمات بحوض 18 (صور)

قاد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال المشروعات الخدمية داخل مدينة الأقصر، ضمن جولاته الميدانية المستمرة بالمحافظة، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة حوض 18 بحي جنوب بمدينة الأقصر.

تطوير مدينة الأقصر

وخلال الجولة التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم موجهًا بالاستجابة الفورية لتلك المطالب، والتى تمثلت فى نزاعات الملكية حول بعض الأراضي بمنطقة حوض 18.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر بالتنسيق ما بين الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني لإنهاء مشاكل النزاعات ومنح التراخيص اللازمة للحاصلين على الأحكام القضائية، بالإضافة إلى شكاوى بعض الأهالى من عدم وصول خدمات الصرف الصحي لبعض الشوارع بالمنطقة.



كما ناقش الأهالى مشكلة إرتفاع تكاليف ممارسات الكهرباء، وشدد " عمارة " على مسئولى الكهرباء أن المواطن الذي يدفع قيمة المرافق يتم إنهاء إجراءات تركيب العداد الكودى وتقنين أوضاعهم.

كما جاءت توجيهات محافظ الأقصر لمسئولى الكهرباء بسرعة الانتهاء من تركيب الأكشاك وأعمدة الإنارة لإمداد الوحدات السكنية فى أسرع وقت.

وأوضحت مهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه تم استئناف شبكات الصرف الصحي بالمنطقة في ديسمبر 2024، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة الزراعات وفتح الشوارع ببعض مسارات شبكات الانحدار، حيث تمكنت الشركة المنفذة (المقاولون العرب) من تنفيذ 40 % من خط الانحدار الرئيسي، وجاري إستكمال الأعمال فور إزالة المعوقات والتي تتمثل في زراعات بالمسارات لخطوط الانحدار الرئيسية.

ووجه محافظ الأقصر مسئولى الإدارة الهندسية بتجديد تراخيص البناء للأهالى لاستكمال أعمال البناء أو ردم قطعة الأرض لمنع حدوث مخاطر وللحفاظ على المنظر العام.

بينما أوضحت مهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق أنه سيتم استكمال أعمال فتح الشوارع بحوض الـ 18 على أن تقوم مديرية الطرق والنقل بتوريد طبقات التأسيس لجميع الشوارع.



رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير المساعد وحاتم جابر نائب رئيس مدينة الأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس عبدالله بكرى مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة مارى روحى مدير إدارة مشروعات الكهرباء بالمحافظة والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير إدارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، و مهندس محمد فوزى مسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد مهدى غزالى مدير إدارة الاستثمار، ومسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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