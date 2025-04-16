الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الوفد يكشف لـ"فيتو" حقيقة تحويل عبد العليم داوود للتحقيق

النائب محمد عبد العليم
النائب محمد عبد العليم داوود، فيتو

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، حقيقة تحويل النائب محمد عبد العليم داوود للتحقيق فى الحزب بسبب طلب الإحاطة الذى قدمه فى مجلس النواب.

 

تصريحات عبد العليم داود بالبرلمان

وأوضح رئيس حزب الوفد فى تصريح خاص لـ"فيتو": أنه استدعى النائب محمد عبد العليم داوود اليوم فى الحزب بخصوص تصريحاته فى مجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم سؤاله عن طلب الإحاطة الذى قدمه للبرلمان.

واستكمل يمامة لـ"فيتو": أنه من المفترض أن يعرض النائب على رئيس الحزب طلبات الإحاطة أولا وبعد الموافقة عليها يتم تقديمها للبرلمان، مشيرا إلى أنه لم يعرض طلب الإحاطة الأخير علي، بوصفي رئيس الحزب؛ ولذلك سيخضع للتحقيق أمامي شخصيا كرئيس للحزب، وليس مع لجنة بالحزب، موضحا أنه حال اتخاذ إجراء سيكون صادرا منى شخصيا.

وأشار يمامة إلى أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم مخصص لانتخاب رئيس للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب ونائب جديد لرئيس الحزب فى المقعد الشاغر بالهيئة العليا، لافتا إلى أن الترشح لهذه المقاعد يكون خلال الجلسة ذاتها، وتجرى الانتخابات فى حينها من قبل الهيئة العليا.

هجوم حاد على الحكومة في جلسة النواب

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب قد شهدت حالة من عدم الانضباط وارتفاع الأصوات، على خلفية هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة بسبب الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.


داوود يطالب بتقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية

وشن النائب هجوما حادا على الحكومة، مطالبا بضرورة تقديمها للمحاكمة الجنائية بسبب ما اقترفته في حق الشعب المصري، مطالبا بضرورة استجواب الحكومة وسحب الثقة منها.

وجاء هجوم النائب محمد عبد العليم داوود، في ظل رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بسبب التوسع في الاقتراض وعدم استغلال الأموال في المشروعات.

اعتراض نواب الأغلبية على انتقاد الحكومة

واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب من الأغلبية على هجوم النائب محمد عبد العليم داوود على الحكومة، وضجت القاعة بالهتاف ضد النائب، وهو ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمطالبة الأعضاء بضرورة الالتزام بالهدوء وضوابط الجلسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد النائب محمد عبد العليم داوود عبد العليم داوود حزب الوفد

مواد متعلقة

تعرف على صاحب مقعد نائب رئيس حزب الوفد الشاغر المجمد عضويته

غدا، انتخاب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب
ads

الأكثر قراءة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

متى ينضم أحمد زيزو لتدريبات الأهلي ؟

سعر الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية ويتجاوز 3315 دولارا للأونصة

الزمالك ينعي أرون بوبيندزا

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية