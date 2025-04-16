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اقتصاد

تباين أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 16-4-2025

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة اليوم، شهدت  أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأربعاء؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 414.1 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 250 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 397.6 جنيه، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو 

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 399.5 جنيه في الأسواق، بانخفاض 19 جنيها عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 385.5 جنيه، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 346.7 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيها و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 374.3 جنيه في الأسواق، بانخفاض 18 جنيها عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 270 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 393.9 جنيها في الأسواق، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

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