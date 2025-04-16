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محافظات

تموين الأقصر: حددنا ثمن توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل بـ 15 جنيهًا

أنبوبة البوتجاز
أنبوبة البوتجاز

أكد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التموينية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بديوان الوزارة وديوان المحافظة.

تموين الأقصر: إحكام الرقابة على الانشطة التموينية البترولية بمحافظة الأقصر

وأشار الدكتور تامر صلاح مختار، إلى أن المديرية تكثف من حملاتها التموينية الصباحية والمسائية على الأنشطة التموينية البترولية وذلك لعدم التلاعب في أسعار المواد البترولية داخل محطات خدمة وتموين السيارات وكذلك مستودعات البوتاجاز وكذلك حلقات التداول الخاصة به وتطبيقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية اعتبارا من 11 أبريل الجاري وقرار المهندس محافظ الأقصر بخصوص تحديد تكلفة توصيل أسطوانات البوتاجاز طبقًا للمسافات المقررة من قبل المحافظة حيث إنها لا تتجاوز 15 جنيها بالنسبة للأسطوانة المنزلية.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، على استمرار وتشديد الرقابة علي كافه الأنشطة البترولية وتطبيق كافة القرارات والقوانين بكل حزم علي المخالفين والتشديد على الالتزام بالسعر الرسمي وكذلك تلقي شكاوي واستفسارات المواطنين إن وجدت بصدر رحب ومعاملة حسنة وفحصها بعناية وعلى وجه السرعة، وذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة.

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