رئيس الجمعية الوطنية السلوفينية: نساند مصر في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

استقبل اليوم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه، أورشكا زوبانشيتش، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، والوفد المرافق لها، والذي يزور مصر حاليا.

العلاقات بين مصر وسلوفينيا

ورحب رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد السلوفيني، مشيدا بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا، وحرص البلدين على تطويرها، خاصة فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين فى الدفع بها قدمًا لآفاق أرحب في مختلف المجالات، وخاصة السياسية منها فى هذه الفترة الحرجة التى تشهدها الساحة الدولية إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بما يخدم صالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات البرلمانية والتشريعية، معربا عن أمله فى تشكيل لجان صداقة برلمانية بين المجلسين لتوطيد أواصر العلاقات، ومواصلة التشاور بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

موقف سلوفينيا الداعم للقضية الفلسطينية

وثمن رئيس مجلس الشيوخ، موقف سلوفينيا المتميز والداعم للقضية الفلسطينية، وأبرزها اعترافها بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، والتصويت لصالح قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة،

مُشددًا على الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.

جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية

من جانبها، قدمت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن مصر دولة كبيرة ومهد الحضارات، وهى قوة إقليمية ذات دور محوري وحيوي.

وأشادت بما تشهده مصر من تنمية فى كافة الأصعدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافته إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد والسوق المصري.

وثمنت رئيس الجمعية الوطنية السلوفينية، الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن سلوفينيا تدعم بقوة جهود الدولة المصرية لوقف الحرب على غزة.

سلوفينيا ترفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأشارت إلى رفضها لقرارات التهجير القسري والتي تعد انتهاكا للقانون الدولى والإنساني بصفة عامة، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في هذا الصدد.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزي، وكيل المجلس، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، وسفير جمهورية سلوفينيا لدى مصر.

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