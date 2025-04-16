الأربعاء 16 أبريل 2025
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سياسة

بعد إحالتها من النواب، كيف يناقش الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية؟

ضوابط مناقشة خطة
ضوابط مناقشة خطة التنمية أمام الشيوخ

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى مجلس الشيوخ.

 

يأتي ذلك عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ. 

 

مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.

إحالة خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ

كما تنص المادة 131 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.

 

فيما تضمنت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، النص على: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس.

 

إعداد تقرير خطة التنمية للعرض على مجلس الشيوخ 

ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.

 

كما تنص المادة 133 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية.

 

ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

 

ضوابط مناقشة خطة التنمية في مجلس الشيوخ

ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.

 

وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.

 

كما نصت المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء فى مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.

 

التصويت على خطة التنمية في مجلس الشيوخ وإرسالها إلى النواب

ونصت المادة 135 على: يأخذ رئيس المجلس الرأى على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئیس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

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الشيوخ مجلس الشيوخ النواب التنمية خطة التنمية

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