رئيس البورصة يشارك قيادات شركة بلتون فعالية "قرع الجرس" بمناسبة زيادة رأس المال

افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول يوم الأربعاء، الموافق 16-إبريل-2025، بحضور هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة الدكتورة داليا خورشيد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "بلتون القابضة Beltone Holding" (BTFH.CA)، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بزيادة رأس مال الشركة.





وقد أكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية على أهمية ومحورية دور البورصة كمنصة لتوفير التمويل اللازم للشركات للنمو والتوسع ومن ثم المساهمة في النهضة الاقتصادية للدولةككل وتوفير المزيد من فرص العمل والمنتجات والخدمات سواء للسوق المحلي أو للتصدير وجذب العملات الأجنبية.

وأضاف الشيخ: إن زيادات رؤوس الأموال للشركات ليست عمليات تداول لأسهم قائمة وإنما تعد استثمارا مباشرا حيث يتم ضح الأموال من المستثمرين مباشرة في الشركات المصدرة.

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