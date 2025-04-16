الأربعاء 16 أبريل 2025
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طريقة عمل الفطير المشلتت، باحترافية وبأقل التكاليف

الفطير المشلتت الاحترافي،
الفطير المشلتت الاحترافي، فيتو

طريقة عمل الفطير المشلتت، من أشهر أصناف المعجنات المصرية الشهيرة، التي تبرع فيها الفلاحة المصرية، والتي تجدها الكثير من ستات البيوت صعبة التنفيذ في البيت.
 

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وتبحث ستات البيوت عن طريقة عمل الفطير المشلتت بأسهل خطوات، في فرن البوتاجاز، لتعطي نتائج زي الجاهز، أو زي الفطير المشلتت الفلاحي بتاع زمان الذي توارثناه عبر الأجيال.

طريقة عمل الفطير المشلتت

ودائما يؤكد الشيفات أن طريقة عمل الفطير المشلتت ليست صعبة، وإن كانت تحتاج بعض المجهود في العجن، فسر نجاح الفطير المشلتت في عجنه لفترة طويلة.

وطريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، من الطرق التي توفر بشكل كبير في الميزانية؛ لأن أسعار الفطير المشلتت في المحلات مرتفعة بشكل مبالغ فيه، مقارنة بتكلفته في البيت.

ولكل من تبحث عن سر طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت، على أصوله، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله.

 

مدة التحضير: 25 دقيقة
مدة الطهي:٢٥ دقيقة
يكفي لـ ٨ أشخاص

مكونات عمل الفطير المشلتت:

٤ أكواب دقيق فاخر
ملعقتين كبيرتين سكر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
ملعقتين كبيرتين زيت
ملعقة كبيرة عصير ليمون
٣٠٠جرام زبدة نباتية (ماركارين)
نصف كوب سميد
عسل وقشطة وزيتون ومخلل للتقديم.

 

طريقة عمل الفطير المشلتت:

 

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت، فيتو

يوضع الدقيق مع السكر والملح والزيت، ثم عصير الليمون بالعجانة.
يضاف الماء الدافئ تدريجيا، ثم يعجن الكل جيدا للحصول على عجين مطاطي ناعم.
يقسم العجين لكرات متساوية (حوالي ٨ كرات).
يدهن بقليل من الزيت ويغطى، ثم يترك ليرتاح على الأقل ساعة، والأفضل تركه من ٥ لـ ٦ ساعات.
يدهن سطح العمل بالزبدة النباتية الذائبة، ثم تفرد كل كرة عجينة إلى أن تصبح رقيقة وكبيرة، ترش بالزبدة مرة أخرى، ثم قليل من السميد.
تطبق على شكل ظرف ثم توضع جانبا.
تفرد الكرة الثانية بنفس الشكل، ثم بعد رشها بالزبدة والسميد، يوضع ظرف العجين الاول بالمنتصف وتطبق العجين على شكل ظرف جديد.
وهكذا إلى الانتهاء من كل الكرات.
يوضع الفطير الذي تم الحصول عليه في صينية مدهونة بالزبدة، ثم يدهن الوجه مرة أخرى بالزبدة ويترك ليرتاح مدة نصف ساعة.
يخبز الفطير في الفرن مدة ٢٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي مع مراعاة أن تكون الحرارة متوسطة.
يقدم بالهنا والشفا.

 

طريقة عمل فطير الطاسة المحشي
 

فطير الطاسة
فطير الطاسة، فيتو

كذلك تقدم الشيف آسيا، طريقة عمل فطير الطاسة المحشي، أكلة لذيذة لوقت العشاء.
مدة التحضير: ٣٠ دقيقة
مدة الطهي: ١٥ دقيقة
يكفي لـ٦ اشخاص

 

المقادير:
كوب سميد ناعم
3 أكواب دقيق فاخر
نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر
نصف ملعقة صغيرة ملح
ماء دافئ للعجن
سميد للتوريق
زبدة وزيت مخلوطين للتوريق

الحشوة:
4 حبات بصل، مفروم
200ج لحم مفروم
نصف كوب زيتون اخضر، مفروم
6 ملاعق كبيرة بقدونس، مفروم ناعم
6 ملاعق كبيرة كزبرة، مفرومة ناعم
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة فلفل
نصف ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير:
يمزج السميد مع الطحين، الباكينج باودر والملح ثم يعجن الكل
بالماء الدافئ الى الحصول على عجين متماسك، متجانس وغير لاصق.
يدعك العجين جيدا مدة 10 دقائق للحصول على عجين ناعم وأملس.

 يدهن العجين بالزيت، يغطى ثم يترك ليرتاح ساعتين على الاقل.
يشوح البصل في زيت الزيتون مع اللحم الى ان يأخذ المزيج اللون الذهبي.
تضاف البهارات والزيتون ويقلب الكل جيدا إلى أن يتم التخلص من جميع السوائل.
يضاف البقدونس والكزبرة وترفع الحشوة من على النار وتترك لتبرد جانبا.
تقطع العجين إلى كور صغيرة مثل حبات المشمش، ثم على سطح مرشوش بالزيت تفرد لدوائر جد رقيقة كالفطير.
تحشى بقليل من الحشوة ثم ترش بقليل من السميد وتُلف على شكل ظرف، وتبطن بكف اليد.
 

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