12 بطولة وإنجازات فردية، حازم إمام الثعلب الصغير في عيد ميلاده الـ 50

عيد ميلاد حازم إمام، يحتفل حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 50 حيث إنه مواليد السادس عشر من أبريل عام 1975.



بداية مشوار حازم امام

نشأ حازم إمام في عائلة كروية عريقة وناجحة للغاية فهو ابن الكابتن حمادة إمام وحفيد الحارس يحيى إمام لاعبي الزمالك المعروفين.

يعد الثعلب الصغير كما تلقبه جماهير نادي الزمالك إشارة إلى والده حمادة إمام «الثعلب الكبير» أحد أهم الأساطير في تاريخ القلعة البيضاء على مر العصور فهو من عائلة زملكاوية إذ تألق والده وجده بقميص الفريق الأبيض ليواصل هو كتابة التاريخ بأحرف من ذهب.

بدأ مسيرتة الاحترافية بـنادي الصيد في القاهرة قبل انتقاله إلى نادي الزمالك حيث حقق مستويات جيدة قبل انتقاله إلى أوروبا.

بداية تالق الثعلب الصغير

انتقل حازم إمام إلى نادي الزمالك قادمًا من نادي الصيد حيث لعب أول مبارة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر، 1993 ضد الاتحاد السكندري وقد شارك كلاعب بديل.

في أول موسم له، لم يلعب حازم كثيرا من المباريات، وقد شارك في أغلبها كلاعب احتياطي في الموسم التالي (1994-1995) وبعد انتقال إمانيول أماونيك إلى سبورتينج ليشبونه، بدأ نجم حازم إمام في اللمعان حيث اشترك كلاعب أساسي وأحرز هدفين وساعد في صنع حوالي 10 أهداف.

بعد أداء حازم الرائع في نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، اختاره المدرب رود كرول مدرب المنتخب المصري في ذلك الوقت للانضمام إلى صفوف المنتخب حيث لعب أول مبارة له ضد منتخب جنوب أفرقيا في 24 نوفمبر، 1995.

حازم إمام والاحتراف الاوروبي



تألق حازم إمام لم يكن محليا فقط بل قرر أن يخوض رحلة احترافية في قارة أوروبا

التحق حازم إمام بنادي أودينيزي الإيطالي في صيف 1996 بعد أن تم اختيارة كأفضل صانع ألعاب في أفريقيا عام 1996.

بداية من عام 96، عندما انتقل لصفوف نادي أودينيزي الإيطالي، قبل أن تتم إعارته إلى نادي دى جرافتشاب الهولندي عام 1998، وبعد 18 شهرا عاد لصفوف النادي الإيطالي، لكنه لم يستمر طويلًا، ليرتدي قميص نادي الزمالك مجددًا عام 2000 حتى اعتزاله.

حازم امام ومنتخب مصر

وعلى الصعيد الدولي كان حازم إمام أحد أبرز اللاعبين المهاريين في صفوف منتخب مصر، منذ بدايته مع المدرب الهولندي رود كرول، إذ توج بذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1995، عقب الفوز على منتخب نيجيريا.

وتألق حازم إمام في كأس الأمم الأفريقية عام 1996، ورغم وداع منتخب مصر المبكر، لكن تم اختياره ضمن التشكيل المثالي للبطولة، ليصبح أحد أعمدة المنتخب الأساسية مع المدرب محمود الجوهري، ويتوهج في بطولة كأس أمم أفريقيا عام 1998.

ولمع نجم إمبراطور الكرة المصرية مع المنتخب الوطني، في منافسات أمم أفريقيا 1998، إذ سجل ركلة الترجيح الحاسمة ضد كوت ديفوار، ثم صنع هدفا رائعا بتمريرة بالكعب لزميله المهاجم حسام حسن، ليطلق أحمد شوبير تعليقه الشهير حينذاك: “يا سلام يا حازم.. يا سلام يا حسام”.

وشارك حازم إمام مع منتخب مصر، في كأس القارات عام 1999، كما شكل ثنائية خاصة على مدار مسيرته برفقة الفراعنة مع زميله عبدالستار صبري، إذ تألق الثنائي بشدة تحت قيادة الجوهري.

بطولات حازم إمام

توج إمام الموهوبين بالعديد من البطولات مع نادي الزمالك، إذ فاز بـ12 بطولة بقميص الفريق الأبيض، وجاءت على النحو التالي:

بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1996

بطولة الدوري المصري العام موسم 2000 / 2001

بطولة كأس السوبر المصري عام 2001

بطولة كأس مصر بطولة 2002

بطولة كأس السوبر المصري عام 2002

بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002

كأس السوبر الأفريقي عام 2003

بطولة الدوري العام المصري عام 2002 / 2003

بطولة كأس الأمير فيصل العربية عام 2003

كأس السوبر المصري السعودي عام 2003

بطولة الدوري العام المصري عام 2003 / 2004

بطولة كأس مصر بطولة 2008

انجازاته الفردية

وعلى صعيد انجازاته الفردية جاءت كالتالي:

• أول لاعب مصرى وعربي يحترف في الدورى الإيطالى أقوى دورى في العالم حينها.

• أول لاعب تصدر لعبة إلكترونية تحمل اسمه وصورته

• أول لاعب مصرى وربما عربي ينشأ موقع الكترونى باسمه

• أول لاعب مصرى يصور إعلانا مع كبار نجوم كرة القدم في العالم

• أول لاعب في العالم يحصل على لقب مسابقة أفضل مهارات في العالم برعاية بيبسى

• أول لاعب يحرز هدف في بطولة كاس السوبر المصرى امام غزل المحلة

• أول لاعب مصرى يحرز هدف في دورى ابطال العرب أمام نواديبو الموريتانى

• أول لاعب تصنع له الجماهير فانلة تحمل رقمه وصورته وأصبحت أكبر فانلة للاعب على مستوى العالم.

• أول لاعب تصنع له جماهيره لافته كبيرة جدا تحمل صورته وتطالبه بعدم الاعتزال ويرتدى كل زملاءه فانلات تحمل هذه الرسالة وتطالبه بالاستمرار في الملاعب.

• أول عضو مجلس إدارة في تاريخ كل اندية مصر يحصل على أكبر عدد اصوات في انتخابات مجلس إدارة نادى الزمالك 2009

أفضل صانع ألعاب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا

جائزة أمهر اللاعبين في المسابقة التي قدمتها إحدى شركات المياه الغازية عام 2001 للمهارات التي تفوق فيها على نجوم عالميين مثل ديفيد بيكهام، روبرتو كارلوس، ريفالدو، روي كوستا، فيرون وسامي الجابر.

إعتزال حازم إمام

اعتزل حازم إمام بعد الفوز بكأس مصر وسط مطالبات الجماهير واللاعبين باستمراره عام 2008، بعد تتويج نادي الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب إنبي، ليتجه بعد ذلك إلى العمل الإداري سواء في نادي الزمالك أو اتحاد الكرة، بالإضافة لظهوره الإعلامي وحاليًا هو عضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء

وخلال مشواره الكروي في الملاعب، سجل الإمبراطور 16 هدفا خلال 87 مباراة دولية مع منتخب مصر، وأحرز 50 هدفا مع نادي الزمالك في 203 مباريات بمختلف المسابقات.

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