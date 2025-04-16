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رياضة

تفاصيل رسالة بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

بيسيرو
بيسيرو

عقد جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، جلسة مهمة مع لاعبي الفريق اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام سموحة، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وخلال الجلسة، طالب بيسيرو لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في اللقاء، مؤكدًا أن المباراة لا تحتمل أي تهاون، خاصة أنها حاسمة في مشوار الفريق بالبطولة.

وشدد المدير الفني على أهمية القتال داخل الملعب والتركيز الكامل منذ الدقيقة الأولى، مشيرًا إلى أن الأداء الجيد وحده لا يكفي، بل يجب ترجمة السيطرة إلى أهداف لحسم التأهل دون الدخول في أي حسابات معقدة.

 

كما حذر بيسيرو من قوة فريق سموحة، الذي يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، مطالبًا اللاعبين بفرض أسلوبهم على المباراة والتحلي بالهدوء والانضباط التكتيكي.

وأكد أن جماهير الزمالك تنتظر رؤية الروح القتالية والجدية في الأداء.
 

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