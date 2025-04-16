دوري أبطال أوروبا، 3 حقائق عن مواجهة بايرن ميونخ وإنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا، يلتقي إنتر ميلان الإيطالي نظيره بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيبي مياتزا “سان سيرو” في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

حقائق عن مواجهة بايرن ميونيخ وإنتر في دوري أبطال أوروبا



سجل المواجهات:

فاز بايرن ميونيخ في جميع مبارياته الأربع خارج أرضه ضد إنتر في المسابقات الأوروبية دون أن يستقبل هدفًا.



تأهل بايرن ميونيخ

تأهل في واحدة فقط من آخر ثماني مواجهات له في الأدوار الإقصائية بعد هزيمته في مباراة الذهاب



-سجل إنتر على أرضه

لم يخسر إنتر في آخر 14 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين.

كانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق النيراتزوري على البايرن بملعب الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل البرسا علي حساب بوروسيا دورتموند رغم الخسارة في مباراة الاياب 3-1 لتفوقه في مواجهة الذهاب بالفوز 4-0.

موعد مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ



تنطلق مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

تذاع مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 2.

وكان بايرن ميونخ تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على مواطنه باير ليفركوزن بمجموع 5-0 بعد الفوز ذهابا 3-0 وإيابا في أليانز أرينا بنتيجة 2-0، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب فينورد الهولندي.

ويأمل إنتر ميلان بقيادة سيميوني إنزاجي، في حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل مواصلة المشوار نحو حصد اللقب الرابع في تاريخه مع البطولة القارية.



فيما يسعى بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومبانى المدير الفني، إلى تعويض خسارة الذهاب عبر خطف بطاقة نصف النهائي من الإنتر على أرضه ووسط جمهوره.

كما يسعى العملاق الألماني لمواصلة الزحف نحو حصد اللقب السابع من دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بعدما حقق البايرن بطولة دوري الأبطال نسخة عام 2020 حينما توج باللقب مع مدربه السابق هانز فليك، على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات إنتر ضد بايرن ميونخ



والتقى بايرن ميونخ وإنتر ميلان في 10 مواجهات سابقة، كان التفوق من نصيب الفريق البافاري خلال الفوز في 5 مباريات مقابل الخسارة 4 مرات والتعادل مرة واحدة، وأحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقوا 11 هدفًا.

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