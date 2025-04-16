بعد 8 وقائع، سقوط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية من عقارات تحت الإنشاء بـ15 مايو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة عاطلين بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الأسلاك الكهربائية من عقارات تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو

سرقة عقارات تحت الإنشاء بمنطقة 15 مايو

وتبين من التحريات أن المتهمين كانوا ينفذون جرائمهم باستخدام أسلوب "السحب"، حيث يقومون باستخراج الأسلاك من داخل المواسير والحوائط وسرقتها، مستغلين خلو تلك المواقع من الحراسة أو السكان.

وعقب ضبطهم ومواجهتهم بما نُسب إليهم، أقر المتهمون بارتكاب 8 وقائع سرقة، وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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