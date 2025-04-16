تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – عاطل وله معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم، وذلك لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية.

المتهم اعترف بالإتجار في الأسلحة غير المرخصة.. والتحريات أكدت نشاطه الإجرامي

سقوط عاطل بحوزته أسلحة نارية قبل ترويجها بالقاهرة



وكانت التحريات قد أكدت مزاولة المتهم لنشاط إجرامي في هذا المجال، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبطه عقب تقنين الإجراءات القانونية.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على بندقية آلية، وأربعة أسلحة نارية من نوع فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته لتلك الأسلحة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

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