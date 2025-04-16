ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في السيدة زينب

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لمزاولته نشاطًا إجراميًا بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

وكشفت المعلومات والتحريات، عن استخدام المتهم، المقيم بدائرة القسم، مسكنه كورشة سرية لتصنيع الأسلحة البيضاء بمختلف أنواعها، تمهيدًا للاتجار بها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى السيدة زينب

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم مداهمة الورشة وضبط المتهم حال تواجده بداخله، وبالتفتيش، عُثر على 36 قطعة سلاح أبيض متنوعة الأحجام، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة شؤونها.

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