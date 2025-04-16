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حوادث

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

إصابة 12 شخصا إثر
إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا

أصيب 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات عمليات يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي وتحديدا امام قرية ابيوها التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، نتيحة اختلال عجلة القيادة.

انقلاب ميكروباص بزراعي المنيا 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 12 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين بقريتى دمشير والبرجاية بمركز المنيا.

مستشفى أبوقرقاص المركزي

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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