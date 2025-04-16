ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية MS Zuiderdam

قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس الإدارة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا باستقبال السفينة السياحية MS Zuiderdam.

ويأتي ذلك في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة وكذا تعليمات الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

يذكر أن السفينة السياحية MS Zuiderdam الرافعة لعلم هولندا توكيل إنشكيب قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية ويبلغ عدد ركابها 1761 راكب من بينهم حوالي 1011 سائح قادمة من مالطا ومن المقرر مغادرتها في نفس اليوم متجهة إلى ميناء كوسيداسي التركي.

هذا وقد كان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ممثلة عن وزارة النقل وكذا وزارة السياحة ، والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي و محافظة الأسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية.

وتم إستقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

كما حرصت هيئة ميناء الأسكندرية على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها وكذا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

وأعدت هيئة ميناء الأسكندرية إستقبال حافل للسفينة والسائحين يضم عروض فنية قدمتها فرقة إستقبال محطة الركاب السياحية بميناء الاسكندريه بمعاونه شركه نهضه مصر وتحت إشراف الإدارة العام لحركة الركاب بميناء الاسكندريه كما تم تقديم هدايا تذكارية وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية

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