الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه

ضبط عنصر إجرامي بحوزته
ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة من ضبط أحد العناصر الإجرامية يحمل جنسية أجنبية، وذلك أثناء محاولته جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار والترويج داخل البلاد.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام المتهم بالتخطيط لجلب شحنة من المواد المخدرة، حيث تم إعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات القانونية، وأسفر ذلك عن ضبطه متلبسًا بحيازة نحو 4 كيلو جرام من مادتي الإكستاسي (MDMA) والكوكايين، بالإضافة إلى عدد كبير من الطوابع والأقراص المخدرة، فضلًا عن بندقية خرطوش.

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه

 

وبحسب التقديرات، بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

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جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب وتهريب المواد المخدرة، ومواصلة الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية لحماية النشء والمجتمع.

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