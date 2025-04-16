جولة الحسم، مواعيد مباريات اليوم في كاس عاصمة مصر والقناة الناقلة

تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الأخيرة بمجموعات بطولة كأس عاصمة مصر بخوض أربع مباريات، على أن تختتم غدا بأربع مباريات أخرى لتحديد المتأهلين إلى دور ربع النهائي بالبطولة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

سموحة ضد الزمالك - الساعة 4 مساءً - قناة أون سبورت 1

الجونة ضد مودرن سبورت - الساعة 4 مساءً - قناة أون سبورت 2

حرس الحدود ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً - قناة أون سبورت 2

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً - أون سبورت 1

الفرق المتأهلة لربع نهائي كاس عاصمة مصر

وتأهلت فرق بتروجت عن المجموعة الأولى والبنك الأهلي عن المجموعة الثانية وإنبي عن المجموعة الثالثة وحرس الحدود عن المجموعة الرابعة لربع النهائي قبل الوصول للجولة الأخيرة.

وتتنافس 10 فرق على 4 مقاعد بالمجموعات الأربع ليكتمل ربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وهي الزمالك ومودرن والجونة وبيراميدز والإسماعيلي والغزل وسيراميكا والمصري وطلائع الجيش وفاركو.

وخرج الأهلي والاتحاد وسموحة وزد من المنافسة.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

ترتيب مجموعة بيراميدز بكأس الرابطة

1- حرس الحدود 6 نقاط

2- بيراميدز 4 نقاط

3- الاسماعيلي 1 نقاط

4- الاتحاد 0

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه.

يحصل أى نادٍ يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

البطل 10 ملايين جنيه

الوصيف 4 ملايين جنيه

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه

وتُوِّج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر فى العاشر من شهر يونيو 2025

وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق في المجموعة الثالثة والرابعة.

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