الأربعاء 16 أبريل 2025
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حوادث

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، زحام وتباطؤ في عدة محاور رئيسية

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، زحامًا مروريًّا ملحوظًا في عدد من المحاور الحيوية، وسط جهود أمنية مكثفة لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع الكثافات.

الطريق الدائري يشهد أعلى الكثافات

سجل الطريق الدائري في الاتجاهين تكدسات مرورية خاصة في مناطق نزلة البحر الأعظم المؤدية إلى الدقي، إضافة إلى بطء واضح في حركة السير أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي إلى ميدان الرماية وحدائق الأهرام.

كورنيش النيل وعين شمس ضمن المناطق المتأثرة

كما ظهرت كثافات متحركة على كورنيش النيل باتجاه حلوان والملك الصالح، بينما شهدت مناطق عين شمس وسرايا القبة وكوبري القبة بعض التباطؤ، بالتزامن مع بدء ذروة الصباح.

مرور القاهرة والجيزة تتابع الموقف ميدانيًا

ودفع رجال المرور بعدد من الخدمات والأوناش لرفع أي معوقات على الطرق، مع مراقبة الحالة لحظة بلحظة عبر الكاميرات المنتشرة بمختلف المحاور.

 

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وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات رجال المرور، مع تجنب الطرق المزدحمة قدر الإمكان واستخدام المحاور البديلة مثل محور المشير وشارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

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