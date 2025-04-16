حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، زحام وتباطؤ في عدة محاور رئيسية

شهدت القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، زحامًا مروريًّا ملحوظًا في عدد من المحاور الحيوية، وسط جهود أمنية مكثفة لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع الكثافات.

الطريق الدائري يشهد أعلى الكثافات

سجل الطريق الدائري في الاتجاهين تكدسات مرورية خاصة في مناطق نزلة البحر الأعظم المؤدية إلى الدقي، إضافة إلى بطء واضح في حركة السير أعلى دائري المريوطية، للمتجه من الصحراوي إلى ميدان الرماية وحدائق الأهرام.

كورنيش النيل وعين شمس ضمن المناطق المتأثرة

كما ظهرت كثافات متحركة على كورنيش النيل باتجاه حلوان والملك الصالح، بينما شهدت مناطق عين شمس وسرايا القبة وكوبري القبة بعض التباطؤ، بالتزامن مع بدء ذروة الصباح.

مرور القاهرة والجيزة تتابع الموقف ميدانيًا

ودفع رجال المرور بعدد من الخدمات والأوناش لرفع أي معوقات على الطرق، مع مراقبة الحالة لحظة بلحظة عبر الكاميرات المنتشرة بمختلف المحاور.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة وتعليمات رجال المرور، مع تجنب الطرق المزدحمة قدر الإمكان واستخدام المحاور البديلة مثل محور المشير وشارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.