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حوادث

مصرع سيدة وإصابة 12 آخرين في حادثي تصادم بالغردقة وسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 12 آخرين في حادثي تصادم بمحافظتي سوهاج والبحر الأحمر، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة.

 

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل جنوب الغردقة

 

 

شهدت مدينة الغردقة، صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس، أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، تنوعت بين متوسطة وبسيطة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث جنوب المدينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

 

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سيدة تفقد حياتها وإصابة 4 بينهم طفلان في تصادم ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج

 

وفي سياق آخر، شهد مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حادث تصادم مؤلم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، ما أسفر عن مصرع سيدة في الحال، وإصابة 4 أشخاص آخرين، من بينهم طفلان، بإصابات متفرقة بالجسد.

تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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