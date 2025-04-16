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حوادث

إحالة عامل متهم ببيع الأدوية المهربة جمركيًّا للمحاكمة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الوايلي بإحالة عامل متهم بادارة مخزن أدوية غير مرخص تخصص في بيع الأدوية المهربة جمركيًا للمحاكمة الجنائية.

مخزن غير مرخص وأدوية مجهولة المصدر

أكدت معلومات وتحريات الشرطة أن مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة الوايلي يدير مخزنًا خاصًا بالأدوية بدون ترخيص قانوني، ويقوم بتخزين كميات من الأدوية المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر داخله، تمهيدًا لبيعها والتربح منها بشكل غير قانوني.


وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة، تم مداهمة  المخزن وضبط عامل يعمل بداخله، وبتفتيش المكان تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا تحمل تصاريح من الجهات المختصة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على العملاء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا أنه يعمل بالاشتراك مع مالك المخزن (وهو أيضًا مالك الصيدلية الكائنة بدائرة القسم).


وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط صاحب المخزن الهارب وتقديمه للعدالة.

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نيابة الوايلي بيع الأدوية المهربة جمركي ا قسم شرطة الوايلي

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