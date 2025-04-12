السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

ضبط عامل يدير مخزنا غير مرخص لبيع الأدوية المهربة في الوايلي

ضبط عامل يدير مخزنًا
ضبط عامل يدير مخزنًا غير مرخص لبيع الأدوية المهربة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته مخزن أدوية غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الوايلي، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وتداول الأدوية المهربة جمركيًا.

ضبط عامل يدير مخزنًا غير مرخص لبيع الأدوية المهربة في الوايلي
ضبط عامل يدير مخزنًا غير مرخص لبيع الأدوية المهربة في الوايلي

مخزن غير مرخص وأدوية مجهولة المصدر

 

أكدت معلومات وتحريات الشرطة أن مالك صيدلية بدائرة القسم يدير مخزنًا خاصًا بالأدوية بدون ترخيص قانوني، ويقوم بتخزين كميات من الأدوية المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر داخله، تمهيدًا لبيعها والتربح منها بشكل غير قانوني.

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وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة، تم مداهمة  المخزن وضبط عامل يعمل بداخله (مقيم بمحافظة الفيوم)، وبتفتيش المكان تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا تحمل تصاريح من الجهات المختصة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على العملاء لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدًا أنه يعمل بالاشتراك مع مالك المخزن (وهو أيضًا مالك الصيدلية الكائنة بدائرة القسم).

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط صاحب المخزن الهارب وتقديمه للعدالة.

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