مدافع برشلونة: محبط من الخسارة أمام دورتموند رغم التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، أكد جول كوندي مدافع برشلونة إنه محبط بسبب الهزيمة 3-1 أمام بوروسيا دورتموند رغم التأهل في مباراة إياب ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتلقي برشلونة الخسارة أمام دورتموند 3-1 في لقاء الإياب علما بأن البرسا حقق الفوز برباعية نظيفة في لقاء الذهاب ليتأهل برشلونة بمجموع اللقاءين بنتيجة 5-3.

وقال لاعب برشلونة في تصريحات عقب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال: "كان هدفا كبيرا وضعناه نصب أعيننا منذ بداية الموسم. أنا سعيد جدا بالتأهل، فالفريق لم يحقق ذلك منذ ست سنوات".

وواصل: "علينا أن نقدر ذلك، لكني بصراحة أشعر بخيبة أمل من الأداء الذي قدمناه" في مباراة الإياب.

سبب الخسارة أمام دورتموند



وأشار المدافع الفرنسي إلى أن برشلونة "افتقر إلى" الجوانب الجيدة التي أظهرها في مباراة الذهاب (4-0)، أي "الهجوم والضغط والتركيز والفوز في المواجهات الثنائية وإغلاق خطوط التمرير".

وتابع: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. كانوا يلعبون على أرضهم وأمام جمهور استثنائي، يضغط بقوة، ولم نكن على قدر المستوى".

وأضاف: "رغم سيطرتنا على مجريات اللعب في الشوط الثاني، إلا أننا ارتكبنا أخطاء. كانت مباراة سيئة".

وأوضح كوندي أنه في الشوط الأول، طلب المدرب هانز فليك من اللاعبين "التحسن وأن يتحلوا بمزيد من التركيز والكثافة"، لكنه أكد أن الفريق "لم يبذل جهدا كافيا".

وأردف: "نشعر وكأننا لم نتأهل، لكن هذا ليس صحيحا. أشعر بخيبة أمل من المباراة لأنني أعلم أن هذا الفريق قادر على تقديم أداء أفضل بكثير، كما أظهرنا طوال الموسم".

وأتم: "لدينا هذا المستوى، وعلينا الاستمرار، وألا نتوقف عن فعل ما نجيده في معظم الأوقات".

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