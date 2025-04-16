جايل كينج ترد على مهاجمي رحلتها إلي الفضاء

ردت المذيعة جايل كينج، على مهاجمي ومنتقدي رحلتها إلى الفضاء المُرهِقة، عبر شركة بلو أوريجين، بعد أن قالوا إن الأموال يُمكن إنفاقها في مكانٍ آخر.

وأجرى موقع TMZ مقابلةً مع جايل، والمُضحك أنها كانت من بين المُتشائمين أيضًا من الرحلة، ولكنها أكدت أنها بعد هذه التجربة الشخصية، رأت مدى أهمية الأشياء التي تُدخل في استكشاف الفضاء، والآن تحثّ المُنتقدين على زيارة مقر بلو أوريجين لرؤيتها بأنفسهم.

الأموال المُنفقة على السفر الفضائي ليست على حساب ما يحدث على الأرض

وتُوضّح جايل أن الأموال المُنفقة على السفر الفضائي، لا تأتي على حساب ما يحدث هنا على الأرض، وهو أمرٌ تحدث عنه المُتشائمون، مثل إميلي راتاجكوفسكي، التي قالت عنها، إنها تجعل الأمر برمته يبدو تافهًا... وهي ترفض ذلك.

وأكدت جايل أنها سمعت الكثير من الفتيات الصغيرات والنساء، وحتى الرجال، ممن ألهمتهم رحلتها لذا، فهي قلقة أيضًا بشأن كيف يمكن أن يُؤثر كل هذا الكلام الكاره، على إلهام الأجيال القادمة.

واختتمت جايل ردها، بأن الكارهين سيظلون يكرهون، لكنها تُصر على الرسالة الأهم للرحلة، وأنها كانت ضمن أول طاقم نسائي بالكامل يتجه إلى الفضاء، لكنهم بالتأكيد لن يكونوا الأخيرين!

إميلي راتاجكوفسكي تنتقد رحلة الطاقم النسائي إلى الفضاء

وكانت من ضمن منتقدي ومهاجمي رحلة الفضاء، عارضة الأزياء الشهيرة إميلي راتاجكوفسكي، التي نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل “أكس”.

وانتقدت إميلي، أول رحلة إلي الفضاء مكونة من النساء بالكامل، قائلة:"أنت تصعد في مركبة فضائية بناها، ودفعت ثمنها شركة تُدمر الكوكب بمفردها".

كاتي بيري تقبل الأرض بعد عودتها من الفضاء

ونشرت عدد من المواقع الصحفية لحظة إطلاق الصاروخ الفضائي، الذي يحمل أول طاقم نسائي كامل للفضاء، ومن ضمنهم المغنية كاتي بيري.

وفي أول رد فعل لـ كاتي بيري بعد عودتها من رحلتها الفضائية، سجدت المغنية الأمريكية، علي الأرض، وقبلتها، تعبيرا عن فرحتها بعودة الصاروخ الفضائي إلى الأرض بسلام.

وشهد الصاروخ الفضائي انطلاقة ناجحة وسلسلة ليصعد إلي الفضاء، ويعود مجددا إلى الأرض بسلام.

رحلة كاتي بيري إلى الفضاء

وانطلقت رحلة كاتي بيري، بصحبة أول فريق نسائي يذهب إلى الفضاء، والذي يضم كلا من جايل كينج، ولورين سانشيز، وعائشة بوي، وأماندا نجوين، وكيريان فلين.

وعبرت كاتي بيري عن سعادتها بمشاركتها في تلك الرحلة التاريخية، من خلال نشرها صورة لها ببدلة الفضاء الزرقاء برفقة زميلاتها في الرحلة، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

أول طاقم نسائي بالكامل في الفضاء

وكانت شركة الفضاء "بلو أوريجين" المملوكة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، أعلنت منذ شهور أن المغنية الأمريكية الشهيرة كاتي بيري وخمس نساء أخريات، بينهن خطيبة بيزوس لورين سانشيز، سيسافرن إلى الفضاء.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الرحلة ستكون الحادية عشرة لـ"بلو أوريجين"، التي تسيِّر رحلات سياحية فضائية منذ سنوات عدة، بواسطة صاروخها "نيو شيبرد"، ونفذت أول رحلة مدارية لها في يناير الماضي عن طريق صاروخها الجديد "نيو جلين".

التنافس مع "سبيس إكس"

ومع هذا الصاروخ يسعى بيزوس إلى دخول السوق الجديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية التجارية والعسكرية إلى المدار بالإضافة إلى مركبات ورواد فضاء، والتنافس تاليا مع "سبيس إكس".

وتشارك في الرحلة إلى جانب كاتي بيري، المنتجة السينمائية كيريان فلين، وأماندا نجوين، مؤسِسة منظمة غير حكومية تُعنى بمكافحة العنف الجنسي.

وسبق لـ"بلو أوريجين" أن نقلت 52 شخصًا، بينهم مشاهير آخرون مثل وليام شاتنر، الذي أدى دور الكابتن كيرك في سلسلة أفلام "ستار تريك"، فوق خط كارمان الذي يرسم حدود الفضاء على ارتفاع مئة كيلومتر بحسب اتفاقية دولية.

انعدام الجاذبية

وخلال هذه التجربة التي تستغرق دقائق عدة، يستطيع الركاب ترك مقاعدهم ليطفوا لبضع لحظات في حالة انعدام الجاذبية.

وينطلق الصاروخ الآلي بالكامل عموديا وتنفصل الكبسولة عنه في الفضاء، قبل أن تعود إلى الأرض على أن تبطئ سرعتها مظلات كبيرة وصواريخ كابحة.

وتنافس "بلو أوريجين" في هذا النوع من الرحلات دون المدارية شركة "فيرجين جالاكتيك" التي توفر تجربة مماثلة.

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