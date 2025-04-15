أستون فيلا يفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية ويودع دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، خسر باريس سان جيرمان الفرنسي أمام أستون فيلا الإنجليزي، بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك"، ضمن لقاءات اياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من: أشرف حكيمي في الدقيقة 11 ونونو مينديش في الدقيقة 27

وجاءت أهداف أستون فيلا عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 34 ومكجين في الدقيقة 55 وكونسا في الدقيقة 57.

و برغم من خسارة باريس سان جيرمان مان فإنه تأهل للدور نصف النهائي بنتيجة 5-4 بمجموع المباراتين.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ويليان باتشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

وسط الملعب: فيتينها، فابيان رويز، جواو نيفيز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، عثمان ديمبلي، باركولا.

تشكيل أستون فيلا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، كونساه، باو توريس، لوكاس دين.

وسط الملعب: كامارا، تيليمانس، جون ماكجين، أونان.

الهجوم: مورجان روجرز، ماركوس راشفورد.





القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان

تذاع مباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

كان باريس سان جيرمان فاز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "حديقة الأمراء" في مباراة الذهاب.

ويلتقي المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا مع المتأهل من ريال مدريد وآرسنال، في نصف نهائي دوري الأبطال.

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي..

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان

آرسنال 3-0 ريال مدريد

برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا

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