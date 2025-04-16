الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار مصر

ارتفاع درجات الحرارة 4 درجات مئوية بداية من الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الارصاد الجوية بدء ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بدءا من الغد بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية يوم الخميس ، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحرى من 28: 30 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 24:25 درجة مئوية وجنوب البلاد من 35:36 درجة مئوية.

 

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع طفيف، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاربعاء، ويسود طقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدلل السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري معتدلا على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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