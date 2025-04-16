تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي في حراسة المرمى وأحمد محمود وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق والونش ومحمود بنتايك وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وعبدالله السعيد ومصطفى شلبي وسيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

بيسيرو قبل مواجهة سموحة: سنقاتل على الصعود في كأس عاصمة مصر

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن فريقه سيقاتل على أي نسبة موجودة لحسم المركز الثاني في مجموعته بكأس عاصمة مصر للتأهل لدور الثمانية للبطولة.

بيسيرو، فيتو

جوزيه بيسيرو في المؤتمر الصحفي

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنين الماضي للحديث عن لقاء سموحة في كأس عاصمة مصر: "علينا أن نحارب للفوز والتمسك بفرصة التأهل، وأتمنى أن تخرج مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز في لقاء سموحة".

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