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حوادث

تجديد حبس سائق ميكروباص دهس عاملًا في الشرابية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الشرابية تجديد حبس سائق ميكروباص دهس عاملا بدائرة قسم شرطة الشرابية 15 يوما على ذمة التحقيق. 

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ وأنه لاذ بالفرار خوفا من المساءلة القانونية.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بالمجني عليه أمامه يعبر الطريق ولم يتمكن من تفاديه أو فرملة السيارة فصدمه وشاهده ينزف ويصارع الموت وتركه وفر هاربا بسبب انتهاء تراخيص السيارة التي يقودها وخوفا من بطش الأهالي به والمساءلة القانونية.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع رجال مرور القاهرة، قد تمكنت من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وهي ميكروباص منتهية التراخيص، بالإضافة إلى ضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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محكمة جنح الشرابية قسم شرطة الشرابية البحث الجنائي ب مرور القاهرة

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