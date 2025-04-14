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حوادث

حبس سائق ميكروباص دهس عاملًا في الشرابية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بحبس سائق ميكروباص دهس عاملا بدائرة قسم الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ وأنه لاذ بالفرار خوفا من المساءلة القانونية.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بالتعاون مع رجال مرور القاهرة، قد تمكنت من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث، وهي ميكروباص منتهية التراخيص، بالإضافة إلى ضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة لتولي التحقيقات.

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نيابة الشرابية البحث الجنائي مرور القاهرة القليوبية

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