تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الألعاب النارية، يديرها أحد الأشخاص داخل منطقة سكنية، في واقعة تمثل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين.

كانت معلومات قد وردت إلى الجهات المعنية تفيد بقيام عامل بإدارة ورشة سرية لتصنيع وتخزين الألعاب النارية دون تصاريح قانونية، حيث تم إعداد مأمورية ميدانية أسفرت عن ضبطه داخل الورشة، وبحوزته كميات كبيرة من المواد الخام شديدة الخطورة، المستخدمة في تصنيع تلك الألعاب.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم يديرها عامل

وبفحص المكان، تبين أنه يفتقر لأبسط اشتراطات السلامة، ما يعرض حياة القاطنين بالمحيط للخطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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