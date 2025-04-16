الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

20 أبريل موعد محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

حددت  نيابة المرج 20 أبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة. 


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحمل أسلحة نارية بغرض التشاجر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.  

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك فضبطتهم الأجهزة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم وأصدرت قرارها المتقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج حيازة اسلحة نارية منطقة المرج قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: لا سلاح نووي لإيران ودعوات لفتح ممرات إنسانية في السودان

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا، يواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح، معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية لتجهيز الفراعنة، الروح القتالية سلاح أسامة نبيه بحثا عن بطاقة المونديال

وزير خارجية إيران: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ومستعدون لمعالجة المخاوف دبلوماسيًا
ads

الأكثر قراءة

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

بعثة الأهلي تصل مطار جوهانسبرج استعدادًا لمواجهة صن داونز (فيديو)

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

حزم استثمارات كبيرة بمصر، النتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس لدولتي قطر والكويت

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم وقفزة جديدة في الليمون

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية