إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في المرج

منتخب الشباب يستعد لأمم إفريقيا، يواجه جنوب إفريقيا في الافتتاح، معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية لتجهيز الفراعنة، الروح القتالية سلاح أسامة نبيه بحثا عن بطاقة المونديال