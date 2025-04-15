إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة حيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في المرج
أمرت نيابة المرج بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج بغرض التشاجر والبلطجة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج معلومات تفيد قيام 3 أشخاص بحمل أسلحة نارية بغرض التشاجر وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين
وبإعداد الاكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش وفرد خرطوش وطلقات لذات العيار.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم الاسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين وكانوا في طريقهم لذلك فضبطتهم الاجهزة الامنية.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم الي النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم وأصدرت قرارها المتقدم.
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