تدمير مخازن الأخشاب وتفحم 4 منازل ومسجد، معاينة النيابة تكشف نتيجة كارثية لحريق الشرابية

واصلت نيابة شمال القاهرة الكلية التحقيق في حريق نشب بمغالق الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

وكشفت المعاينة عن تدمير المكان بالكامل وهو على مساحة 4 أفدنة من الأرض، واحتراق 4 منازل ملتصقة بمخازن الأخشاب فضلا عن احتراق مسجد ملاصق لها.



وقال ملاك مخازن الأخشاب إنهم يستخدموها في تخزين الأخشاب المستعملة والتي يبيعونها بأقل من ثمنها، ولها "زبونها" الذي يأتي خصيصا لها، مشيرين إلى أن الحريق كان سريعا وتصاعد بشكل كثيف ولم ينجحوا في إخماده بسهولة.



وأضاف ملاك المخازن أنهم يعيشون في عزبة الورد منذ أكثر من 50 عاما فوجدوا آبائهم وأجدادهم فيها وفي ذات تجارة الخشب المستعمل، مشيرين إلى أن خسائرهم تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه.

وكان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنوا من السيطرة على حريق اندلع بمغلق خشب في منطقة عزبة الورد بالشرابية، فجر اليوم الثلاثاء وامتد لعدة مغالق أخرى.

السيطرة على حريق مغالق الخشب المستعمل بعزبة بلال

وأكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مغالق الخشب المستعمل (الروبابيكيا) بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات.

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.





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