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رياضة

منتخب الناشئين 2009 يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لدورة زد الدولية

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب الناشئين، ينطلق اليوم الإثنين، معسكر منتخب الناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، استعدادا للمشاركة في دورة زد الدولية

30 لاعب في معسكر منتخب مواليد 2009

واختار الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة، بقيادة حسين عبد اللطيف 30 لاعبًا للانتظام في معسكر مغلق بمركز المنتخبات الوطنية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل الحالي، تتخلله المشاركة فى بطولة زد الدولية والتى ستقام بالقاهرة بمشاركة 6 أندية عربية وأوروبية وإفريقية مواليد 2008، خلال الفترة من 16 إلى 19 من الشهر نفسه، وذلك في إطار استعدادات المنتخب المصري لتصفيات الأمم الإفريقية 2027.

حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب حواليد 2009، فيتو
حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مواليد 2009، فيتو

وجاءت القائمة التي اختارها عبداللطيف للمعسكر المرتقب، على النحو التالي:

مالك عمرو عبد الحق  (الزمالك)

مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)

محمد عبيد عاطف (الأهلي)

عبدالعزيز محمود عبدالعزيز (فاركو)

أحمد رجب الشحات (زد)

براء محمود جلال (زد)

دانيال تامر وهبي (زد)

خالد مختار عبدالعزيز (زد)

سيف تامر محمد (زد)

ياسين أحمد مرسي (الزمالك)

أحمد صفوت أحمد (الزمالك)

أحمد إبراهيم عبدالله (الزمالك)

يوسف محمد حلمي (إنبي)

يحيى طارق سيد (إنبي)

محمد جمال محمد (إنبي)

عبدالله عمر عبد الرشيد (إنبي)

عبدالله عمرو محمد (إنبي)

عمر عبد الرحيم رجب(الأهلي)

محمد أيمن محمد  (الأهلي)

سيف كريم عادل (الأهلي)

عمر عبدالعزيز محمد (الأهلي)

ياسين تامر أبوالقاسم (المقاولون العرب)

محمد وائل محمد (المقاولون العرب)

زيدان عادل محمد (القناة)

عادل علاء محمد (غزل المحلة)

محمد زكريا صبري (سموحة)

أحمد بشير السيد (سيراميكا كليوباترا)

يونس محمد سامي (بيراميدز)

محمد صبحي محمد (مودرن سبورت)

زياد أحمد فرحان (الاتحاد السكندري).

منتخب 2009 يشارك في دورة ودية ببولندا

تلقى منتخب مصر مواليد 2009 في وقت سابق، دعوة رسمية للمشاركة في دورة ودية دولية تقام في بولندا في شهر مايو المقبل 

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أنه تمت الموافقة على تلبية الدعوة والمشاركة في الدورة الدولية في بولندا، بعد أخذ رأي الجهاز الفني بقيادة  حسين عبد اللطيف، الذي أبدى سعادته بالدعوة، ورأى أنها ستوفر احتكاكا قويا للفريق في مرحلة الإعداد 

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منتخب الناشئين منتخب الناشئين مواليد 2009 حسين عبد اللطيف دورة زد الدولية مركز المنتخبات الوطنية تصفيات الأمم الإفريقية 2027

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