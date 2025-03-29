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رياضة

منتخب 2009 يختتم معسكره التدريبي بمشاركة 52 لاعبا

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب 2009، اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره بمركز المنتخبات الوطنية، اليوم السبت، والذى جاء في إطار استعداداته لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

52 لاعبا في معسكر منتخب 2009

شارك في المعسكر الذى انقسم إلى مرحلتين 52 لاعبًا، حيث وقف الجهاز الفنى على كفاءتهم الفنية والبدنية ومدى استيعابهم للتعليمات الخططية بعد تجربتهم في ثلاث مباريات ودية كانت الأخيرة مساء أمس الجمعة وفاز فيها منتخب 2009 على المصرية للاتصالات مواليد 2008 بتسعة اهداف مقابل هدف وحيد.

أحرز للمنتخب يونس محمد 5 أهداف ومحمد صبحي هدفين وكل من يوسف عثمان وسيف كريم هدفًا في المباراة التي أقيمت على 3 أشواط بواقع 35 دقيقة للشوط الواحد.

وكان منتخب الناشئين مواليد 2009 قد فاز وديا ايضا خلال معسكره على فريقى زد 1/4 وسيراميكا 1/2 مواليد 2008

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