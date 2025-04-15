الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير مدرسة الربع بكفر الشيخ يفجر مفاجأة في واقعة الاعتداء على طالب واحتجازه

مدير مدرسة البرج،
مدير مدرسة البرج، فيتو

رد محمد شوقي العباسي، مدير مدرسة "الربع" ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، على الاتهامات الموجهة إليه بشأن اعتدائه على أحد الطلاب والتسبب في إصابته واحتجازه داخل المدرسة، مؤكدًا أن ما يُثار حول الواقعة لا يمت للحقيقة بصلة، وأن هدفه الأول هو الحفاظ على أمن المدرسة وطلابها، وخاصة الطالبات.

وقال العباسي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “أشكر كل من دافع عني وتواصل معي لمعرفة الحقيقة. لست بلطجيًا، بل أؤدي واجبي الوظيفي الذي يُحتّم عليَّ حماية المدرسة والطلاب دون النظر لأي اعتبارات أخرى، والجميع يعرف ذلك جيدًا”.

وأضاف: “الولد محل الواقعة ليس طالبًا في مدرستنا أصلًا، والتزمت بعدم الرد احترامًا لبعض الأشخاص، لكن يبدو أن هناك حملة منظمة يقودها أشخاص غير مسؤولين، ولن أنجر للرد عليهم”.

وتابع العباسي قائلًا: “أطمئن كل من تواصل معي واطّلع على بعض التفاصيل الخاصة بطالبات المدرسة، بأنني على قدر المسؤولية، ولا أسعى إلا لإرضاء الله بالحفاظ على المدرسة وأبنائها”.

وأشار إلى أن هناك رسائل أخرى يوجهها في الوقت المناسب للرد على ما وصفه بـ"الشائعات"، مستنكرًا تغيّر موقف بعض الأشخاص الذين كانوا قريبين منه ويشجعونه على فرض الانضباط، لكنه لاحظ انقلابهم عليه بسبب اعتبارات شخصية.

واختتم منشوره قائلًا: “من يريد معرفة الحقيقة، فليسأل معلمي المدرسة، فالحمد لله المدرسة أصبحت نموذجًا للانضباط وتحظى بسمعة طيبة في الإدارة والمديرية، وأنا مستمر في أداء واجبي، والله المستعان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة كفر الشيخ طالبات المدرسة بمحافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

استبعاد مدير مدرسة بعد واقعة الاعتداء على طالب واحتجازه بكفر الشيخ
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

الأمن يغلق مركزا طبيا تديره ابنة مطربة مشهورة بالقاهرة الجديدة لهذه الأسباب

حقيقة خناقة أعضاء مجلس النواب بجلسة اليوم

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة وخصم الـ ٣ نقاط من الأهلي

الأوقية ترتفع لـ 5000 دولار، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

مفاجأة بقائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محيي الدين النووي، صاحب الأربعين النووية ورياض الصالحين

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية