مدير مدرسة الربع بكفر الشيخ يفجر مفاجأة في واقعة الاعتداء على طالب واحتجازه

رد محمد شوقي العباسي، مدير مدرسة "الربع" ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ، على الاتهامات الموجهة إليه بشأن اعتدائه على أحد الطلاب والتسبب في إصابته واحتجازه داخل المدرسة، مؤكدًا أن ما يُثار حول الواقعة لا يمت للحقيقة بصلة، وأن هدفه الأول هو الحفاظ على أمن المدرسة وطلابها، وخاصة الطالبات.

وقال العباسي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “أشكر كل من دافع عني وتواصل معي لمعرفة الحقيقة. لست بلطجيًا، بل أؤدي واجبي الوظيفي الذي يُحتّم عليَّ حماية المدرسة والطلاب دون النظر لأي اعتبارات أخرى، والجميع يعرف ذلك جيدًا”.

وأضاف: “الولد محل الواقعة ليس طالبًا في مدرستنا أصلًا، والتزمت بعدم الرد احترامًا لبعض الأشخاص، لكن يبدو أن هناك حملة منظمة يقودها أشخاص غير مسؤولين، ولن أنجر للرد عليهم”.

وتابع العباسي قائلًا: “أطمئن كل من تواصل معي واطّلع على بعض التفاصيل الخاصة بطالبات المدرسة، بأنني على قدر المسؤولية، ولا أسعى إلا لإرضاء الله بالحفاظ على المدرسة وأبنائها”.

وأشار إلى أن هناك رسائل أخرى يوجهها في الوقت المناسب للرد على ما وصفه بـ"الشائعات"، مستنكرًا تغيّر موقف بعض الأشخاص الذين كانوا قريبين منه ويشجعونه على فرض الانضباط، لكنه لاحظ انقلابهم عليه بسبب اعتبارات شخصية.

واختتم منشوره قائلًا: “من يريد معرفة الحقيقة، فليسأل معلمي المدرسة، فالحمد لله المدرسة أصبحت نموذجًا للانضباط وتحظى بسمعة طيبة في الإدارة والمديرية، وأنا مستمر في أداء واجبي، والله المستعان”.

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