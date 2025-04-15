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رياضة

قرار جديد من لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة وخصم الـ ٣ نقاط من الأهلي

لجنة التظلمات في
لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، فيتو

الأهلي، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن لجنة التظلمات ستؤجل اجتماعها الذي كان محددًا له يوم الخميس ٢٤ أبريل الجاري، على أن يتحدد موعد الاجتماع الجديد خلال الفترة المقبلة.

 

سبب تأجيل اجتماع اللجنة

وأضاف المصدر في تصريحات تليفزيونية إن معظم أعضاء اللجنة لن يتمكنوا من الحضور لارتباطات خاصة بهم، كما أن يوم ٢٤ إبريل هو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء".

فريق الأهلي، فيتو
فريق الأهلي، فيتو

وتابع المصدر: "لجنة التظلمات تضم قامات قضائية كبيرة، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ولا مجال للحديث عن اتخاذ قرار مسبق في أزمة الأهلي قبل الاجتماع".

تضامن الزمالك وبيراميدز ضد الأهلي

شهدت الأيام الماضية تظلم الزمالك وبيراميدز ضد قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن عقوبات انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130.

 

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يُذكر أن النادي الأهلي قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130، بسبب عدم تنفيذ مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

وقررت رابطة الأندية معاقبة المارد الأحمر، باعتباره خاسرا بنتيجة 3-0 في مباراة الزمالك التي لم يحضرها، بجانب تحميله الغرامات المالية نظير تصرفه.

واستقرت الرابطة على إلغاء خصم النقاط الـ3 التي تقرر خصمها من الأهلي بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي رفضه ناديي الزمالك وبيراميدز ليقررا بعدها الطعن على قرارات رابطة الأندية أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة.

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