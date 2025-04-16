عمار الشريعي، رحلة أشهر غواص في بحر النغم من شارع محمد علي إلى ملك الموسيقى التصويرية

عمار الشريعي، موسيقار وفنان من أشهر موسيقيي مصر، وعملاق من عمالقة المؤلفين الموسيقيين المصريين، هو الغواص في بحر النغم، أتقن العزف على العديد من الآلات الموسيقية منها البيانو، والأوكورديون، والعود، والأورج، موسيقاه عذبة فيها إحساس، فقد بصره وتحدي الإعاقة بالإبداع في فنه، ترك علامات وبصمات في الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات التليفزيونية، رحل عام 2012 عن 64 عامًا.



في مثل هذا اليوم 16 أبريل عام 1948 ولد الموسيقار الملحن ومؤلف الموسيقى عمار الشريعي بمركز سمالوط محافظة المنيا، سليل عائلة ثرية هي عائلة هوارة الشريعي بالصعيد، تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، عشق الموسيقى والتلحين، ودرس تأليف الموسيقى عن طريق مدرسة "هادلي سكول" الأمريكية لتعليم المكفوفين بالمراسلة، والأكاديمية الملكية البريطانية للموسيقى.

البداية من شارع محمد علي

جاءت بداية مشوار عمار الشريعي الموسيقي وهو في الرابعة عشرة حين أتقن العزف على العود والبيانو والأوكورديون بمجهوده الذاتي والاعتماد على نفسه، وكانت المحطة الثانية من خلال شارع محمد علي حيث عمل عازفًا خلف الراقصات في الأفراح البلدي والشوارع والحارات، وفجأة اعتزل العزف خلف الراقصات حين بدأ التلحين ووضع الموسيقى.

الموسيقار عمار الشريعي



بدأ عمار الشريعي مشواره الفني عام 1970م عازفًا لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية، ثم تحول إلى الأورج، حيث اعتبر نموذجًا جديدًا في تحدي الإعاقة لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار.

اعتمد عازفًا أولًا بالإذاعة

ويحكي عمار الشريعي عن بدايته بالإذاعة فيقول: قدمت من خلال الأوكورديون كمحترف في الإذاعة وكانت أول مرة أدخل إستوديو إذاعي أدخلني الموسيقار عبد الحليم نويرة الذي سمعني في معهد الموسيقى العربية وطلبني وقدمني إلى لجنة اختبار وأعطاني مقطوعتي لحن الخلود لفريد الاطرش، وقلبي دليلي لليلى مراد والقصبجي، واعتمدتُ عازفًا أولًا في الإذاعة منذ عام 1971، كان أول احتراف فعلي للتلحين في أغنية شادية "أقوى من الزمن"، أما أول أغنية قدمها ملحنًا وعازفًا هاويًا كانت “امسكوا الخشب ياحبايب” للمطربة مها صبري ولم يتقاضَ عنها مليمًا واحدًا.

الموسيقار العملاق عمار الشريعي



بعد شهرته الموسيقية بالإذاعة قدم المخرج حسين كمال، عمار الشريعي ملحنًا في مسرحية "علشان خاطر عيونك" وهي أقرب المسرحيات إلى نفسه مع صديقته الحميمة شريهان وأستاذ كبير هو فؤاد المهندس، قدم من خلالها 9 استعراضات راقصة من أجمل أعماله.



قدم عمار الشريعي على مدى مشواره الفني نحو 150 لحنًا لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي، واشتهر بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات، ومن أشهرها أفلام: الشك يا حبيبي، البريء، البداية، حب في الزنزانة، كتيبة الإعدام، ومن المسرحيات: الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، إنها حقًّا عائلة محترمة، ومن الدراما: الأيام، بابا عبده، رأفت الهجان، أرابيسك، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، زيزينيا، والبر الغربي، وحديث الصباح والمساء، وغيرها… هذا إلى جانب برنامجي سهرات شريعي، غواص في بحر النغم بالإذاعة.

جوائز محلية وعالمية

حصل الموسيقار عمار الشريعي على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، منها: جائزة مهرجان فالنسيا 1986، جائزة مهرجان فيفييه لعام 1989، كما حصل على وسام التكريم من الطبقة الأولى من السلطان قابوس عام 1992، وجائزة التفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2005، وجائزة الحصان الذهبي لأحسن ملحن في إذاعة الشرق الأوسط لسبعة عشر عامًا متتالية.

تكريم السيسي بعد الرحيل

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الموسيقار عمار الشريعي في العام قبل الماضي على مشواره الفني الطويل، وقالت أرملة الشريعي، ميرفت القفاص، في تصريح خاص لـ"فيتو": “احنا طبعًا فخورين بالتكريم، لأن ده أول تكريم رسمي من الدولة بعد وفاة عمار بعشر سنوات، ولكن إبداعات عمار الشريعي خالدة وجمهوره العريض ما زال يستمتع بموسيقاه المتنوعة وألحانه في الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية وأغاني الأطفال”.

عمار الشريعى وزوجته ميرفت القصاص

احتفالًا بذكرى ميلاد عمار الشريعى الـ 77، ومنذ أيام نظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة أمسية بعنوان "عمار الشريعي… دراما الموسيقى والغناء"احتفالًا بمسيرته في التأليف والتلحين الموسيقي.

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