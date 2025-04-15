الأربعاء 16 أبريل 2025
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محافظات

استبعاد مدير مدرسة بعد واقعة الاعتداء على طالب واحتجازه بكفر الشيخ

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم استبعاد محمد شوقي، مدير مدرسة "الربع الإعدادية المشتركة" التابعة لإدارة بلطيم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك على خلفية واقعة اعتدائه على أحد الطلاب واحتجازه داخل المدرسة، إلى حين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

وأوضحت الوزارة أن مديرة الإدارة التعليمية ببلطيم تحركت فورًا إلى المدرسة برفقة لجنة من المتابعة وأمن الإدارة، حيث تبين أن الواقعة حدثت خارج أسوار المدرسة، حيث قام المدير بالاعتداء على الطالب بالضرب ما تسبب  في إصابة خلف الأذن، ثم اصطحبه إلى داخل المدرسة واحتجزه في مكتبه.

وبحسب الوزارة، قام مدير المدرسة بتحرير بلاغ ضد الطالب، وتم تسليمه للشرطة، إلا أن مديرة الإدارة توجهت إلى قسم الشرطة وتمكنت من إنهاء احتجاز الطالب وتسليمه إلى ولي أمره، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للائحة الانضباط المدرسي.

وتمت إحالة  الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

 

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بمحافظة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ لائحة الانضباط المدرسي

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