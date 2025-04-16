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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 9 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 1628 حكما قضائيا

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية في أسوان تضبط 9 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 1628 حكما قضائيا

وأسفرت الجهود خلال الـ 48 ساعة الماضية، عن ضبط 9  قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 13 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش – 9 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدري "الهيروين، الشابو" بحوزة 8 متهمين "لـ2 منهم معلومات جنائية".

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كما ضبط 7 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" شملت 3 بنادق آلية – 4 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتنفيذ 1628 حكمًا قضائيًّا متنوعًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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