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تفاصيل الاجتماع التنظيمي الأول لحجاج بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

تضامن الدقهلية، فيتو
تضامن الدقهلية، فيتو

نظمت مديرية تضامن الدقهلية اللقاء التنظيمي التوعوي الأول لحجاج بعثة حج الجمعيات الأهلية ٢٠٢٥ بالدقهلية برعاية الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

 الاجتماع التنظيمي الأول لحجاج بعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

جاء ذلك بناءً على تعليمات المؤسسة القومية لتيسير الحج وحرصها على توعية الحجاج في كافة المستويات من خلال الندوات التثقيفية والتوعوية. وتوجيهات أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم بوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.


عقد الاجتماع بحضور محمد عز الدين وكيل مديرية تضامن الدقهلية، ومشرفي بعثة حجاج الدقهلية للمستوى الثاني والثالث، وذلك في قاعة نادي الحوار في المنصورة.

 

فعاليات الاجتماع الأول لحجاج الدقهلية 2025

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأدارها المشرف الخبرة محمد إلياس، وكلمة ترحيبية ألقاها محمد عز وكيل المديرية.

وقامت عبير عبده منير مدير عام إدارة الجمعيات بشرح العقد المبرم بين الحاج والمؤسسة للمستوى الثاني والثالث. وفي أجواء إيمانية، تتابعت فقرات الندوة التي شملت توعية طبية قدمها كلا من الدكتور وائل شعبان والدكتور عادل البغدادي ود. عبده عبد الرحيم، وتوعية دينية قدمها الشيخ أحمد جلال ود. محمد منير، وتأهيلًا نفسيًّا للرحلة المباركة قدمه محمد إلياس وم. وليد عبد العال. 

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واختتمت الندوة بملء استمارة التعارف، وسط توديع حار من المشرفين للحجاج وتمنيات لهم برحلة حج ميسرة ومباركة.

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