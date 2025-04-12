تضامن الأقصر: تدريب 200 مزارع على استخدام الأسمدة العضوية ضمن مشروع "طاقة الريف المستدامة"

أعلن محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم تدريب عدد 200 مزارع بالمحافظة على استخدام الأسمدة العضوية ودورها في تقليل أثر التغيرات المناخية وتقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، وذلك ضمن تنفيذ مشروع "طاقة الريف المستدامة" والممول من منظمة بيبول باور إنكلوجن (PPI) والسفارة الفرنسية والاتحاد الأوروبي.

مشروع طاقة الريف المستدامة

واضاف أن ذلك يهدف إلى توفير حلول مستدامة للطاقة في المناطق الريفية بقرية المريس بمحافظة الأقصر، من خلال إنشاء وحدات البيوجاز واستغلال المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة النظيفة، بتنفيذ جمعية الأقصر للتنمية والتدريب.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ تدريب مكثف لـ 50 أسرة على استخدام وإدارة وحدات البيوجاز، وتدريب عدد 12 شابًا على تصميم وإنشاء وصيانة وحدات البيوجاز، وصناعة الكومبوست (السماد العضوي الطبيعي)، وذلك بإشراف الدكتورة منى محمود دكروني مديره المشروع، وحسين عكاشة المدير التنفيذى لجمعية التنمية والتدريب بالأقصر، وكذلك بدعم لجنه الأثر البيئي التي تشرف على اقامه 6 وحدات بيوجاز في قرية المريس والتي تتمثل في وكلاء وزارء التضامن الاجتماعي والزراعة والتعليم ومدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وممثلي جامعة الأقصر والمجلس القومى للمرأة والبنك الزراعي.



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية 2030 ونحو بيئة نظيفة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى طاقة نظيفة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة.

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