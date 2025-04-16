الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، محاكمة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم طارق.س، وإسلام.ط، وأحمد.ب، ومحمود.ع، لأنهم في 3 سبتمبر الماضي بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أتلفوا مالًا ثابتًا وهو العقار رقم 30 شارع محمد عبد الهادي دائرة قسم مدينة نصر والمملوك لآخرين وكان ذلك عمدًا بأن أجروا أعمال هدم وتعديلات بجدران وأساسات العين بالطابق الأول من ذات العقار فترتب على ذلك انهيار العقار بأكمله فجعلوه غير صالح للاستعمال وتسبب ذلك في وفاة المجني عليهم كل من إيفيت.ن، ومريم.د، وجيهان.ر، ومحمد.ع، وإصابة المجني عليهما إيمان.م، وشيرين.ي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تسببوا بغير قصد أو تعمد في قتل المجني عليهم وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم احترازهم وعدم اتباعهم اللوائح والقوانين بأن أقاموا أعمال هدم وتعديل بالطابق الأول فوق الأرضي بالعقار محل الوصف السابق دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فنتج عن ذلك سقوط البناء بأكمله محدثين وفاة وإصابة قاطنيه على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تسبب المتهمون بإهمالهم وعدم احترازهم وتلاعبهم باللوائح والقوانين في إتلاف السيارات أرقام (م ط ر  1518)، (وص أ 463)، (س ق ب 731)، (أ ق م  2426)، (ق ل ق 285) على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة الى تلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار مبنى بمنطقة أرض الجولف بالنزهة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتم الدفع بأوناش ومعدات إنقاذ، ودفعت قوات الإنقاذ البرى بالقاهرة بمعدات ضخمة لرفع أنقاض المبنى المنهار بمنطقة النزهة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة عقار أرض الجولف انهيار عقار أرض الجولف انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر

مواد متعلقة

الجنايات تحاكم المتهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف.. الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص.. الناجون: العقار صادر له قرار إخلاء والمالك سبب الكارثة

تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في انهيار عقار أرض الجولف
ads

الأكثر قراءة

بعد وقوع حالات تسمم، غلق وتشميع 11 فرعا لـ بلبن في الشيخ زايد والجيزة

هنا الزاهد عن علاقتها بأحمد فهمي: كان التوب بالنسبة لي بعد ربنا وحاليا أنا في أسعد فترات حياتي

حافي وخلف قضبان، لحظة احتجاز مدير مدرسة "الربع" بكفر الشيخ للطالب صاحب الأزمة (فيديو)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص بملاكي بطريق الإسماعيلية بورسعيد (صور)

أهلي هيرفضوه، عارضة الأزياء الأردنية تفجر مفاجأة عن علاقتها بـ حسام حبيب (فيديو)

رئيس لجنة التظلمات يحدد موعد جلسة حسم أزمة انسحاب الأهلي

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين يهز أمريكا

قطع أذنه وضربه بمفتاح عربية، شقيقة الطالب المعتدى عليه من مدير مدرسة بكفر الشيخ تروي تفاصيل صادمة

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية